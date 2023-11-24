Мэр Кургана приглашает жителей обсудить городской бюджет

Глава Кургана Елена Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.
«Публичные слушания по бюджету Кургана назначены на 6 декабря 2023 года в 10 часов по местному времени. Место проведения — здание администрации на площади Ленина, четвертый этаж, зал заседаний гордумы», — указано в сообщении.
С проектом бюджета курганцы могут ознакомиться заранее на сайте мэрии. Горожане имеют возможность подать свои предложения по главному финансовому документу в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний.
Ранее согласно решению гордумы «О бюджете города Кургана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», расходы на соцполитику в 2024 году сократятся на 4% (219 млн в сравнении с 226 млн в 2023 году) и на 28% на здравоохранение — минус 800 тысяч рублей. При этом финансирование дорожного хозяйства увеличится почти на 200 млн до 2,7 млрд рублей.
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