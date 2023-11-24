Мэр Кургана приглашает жителей обсудить городской бюджет

25 ноября 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Глава Кургана Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по бюджету Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. «Публичные слушания по бюджету Кургана назначены на 6 декабря 2023 года в 10 часов по местному времени. Место проведения — здание администрации на площади Ленина, четвертый этаж, зал заседаний гордумы», — указано в сообщении. С проектом бюджета курганцы могут ознакомиться заранее на сайте мэрии. Горожане имеют возможность подать свои предложения по главному финансовому документу в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний. Ранее согласно решению гордумы «О бюджете города Кургана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», расходы на соцполитику в 2024 году сократятся на 4% (219 млн в сравнении с 226 млн в 2023 году) и на 28% на здравоохранение — минус 800 тысяч рублей. При этом финансирование дорожного хозяйства увеличится почти на 200 млн до 2,7 млрд рублей.

Глава Кургана Елена Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. Информация об этом опубликована на сайте администрации города. «Публичные слушания по бюджету Кургана назначены на 6 декабря 2023 года в 10 часов по местному времени. Место проведения — здание администрации на площади Ленина, четвертый этаж, зал заседаний гордумы», — указано в сообщении. С проектом бюджета курганцы могут ознакомиться заранее на сайте мэрии. Горожане имеют возможность подать свои предложения по главному финансовому документу в рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний. Ранее согласно решению гордумы «О бюджете города Кургана на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», расходы на соцполитику в 2024 году сократятся на 4% (219 млн в сравнении с 226 млн в 2023 году) и на 28% на здравоохранение — минус 800 тысяч рублей. При этом финансирование дорожного хозяйства увеличится почти на 200 млн до 2,7 млрд рублей.