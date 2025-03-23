23 марта 2025
22 марта 2025

В аэропорту Челябинска у самолета обнаружили порез колеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема с колесом у самолета была обнаружена после заруливания на стоянку
Проблема с колесом у самолета была обнаружена после заруливания на стоянку Фото:

В международном аэропорту Челябинска (Баландино) им. И. В. Курчатова произошел инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». После завершения руления на стоянку при осмотре воздушного судна был обнаружен прокол правого колеса передней стойки.

«21.03.2025 14.22 (мск). Рейс авиакомпании „Аэрофлот“. Аэродром Челябинск (Баландино). После заруливания на стоянку обнаружен прокол правого колеса передней стойки. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — рассказал telegram-канал Aviaincident.

В сообщении говорится, что после обнаружения повреждения были проведены работы по замене колеса. Это необходимо для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации самолета.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». После получения ответа, он будет опубликован. 

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В международном аэропорту Челябинска (Баландино) им. И. В. Курчатова произошел инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». После завершения руления на стоянку при осмотре воздушного судна был обнаружен прокол правого колеса передней стойки. «21.03.2025 14.22 (мск). Рейс авиакомпании „Аэрофлот“. Аэродром Челябинск (Баландино). После заруливания на стоянку обнаружен прокол правого колеса передней стойки. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — рассказал telegram -канал Aviaincident. В сообщении говорится, что после обнаружения повреждения были проведены работы по замене колеса. Это необходимо для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации самолета. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». После получения ответа, он будет опубликован. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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