В аэропорту Челябинска у самолета обнаружили порез колеса

В международном аэропорту Челябинска (Баландино) им. И. В. Курчатова произошел инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». После завершения руления на стоянку при осмотре воздушного судна был обнаружен прокол правого колеса передней стойки.
«21.03.2025 14.22 (мск). Рейс авиакомпании „Аэрофлот“. Аэродром Челябинск (Баландино). После заруливания на стоянку обнаружен прокол правого колеса передней стойки. После осмотра взлетно-посадочной полосы посторонних предметов не обнаружено», — рассказал telegram-канал Aviaincident.
В сообщении говорится, что после обнаружения повреждения были проведены работы по замене колеса. Это необходимо для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации самолета.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию «Аэрофлот». После получения ответа, он будет опубликован.
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