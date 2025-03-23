23 марта 2025

Москва вошла в топ городов, где можно дешевле всего попробовать высокую кухню

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве блюда высокой кухни стоят в разы дешевле, чем в Дубае
В Москве блюда высокой кухни стоят в разы дешевле, чем в Дубае Фото:

Москва вошла в число лидеров мировых столиц по низким ценам на высокую кухню. Средний чек в ресторанах со звездой Michelin в столице России составляет всего 71 доллар на человека, что делает ее одним из самых доступных городов для гурманов. Об этом сообщается в исследовании «Ведомостей»

«По размеру чека столица России заняла второе место после Ханоя, где пообедать можно за 67 долларов, и опередила Мехико, где обед обойдется в 79 долларов», — отмечают «Ведомости». Эти данные делают Москву более привлекательной в глазах любителей высокой кухни в сравнении с такими городами, как Дубай (194 доллара), Женева (192) и Гонконг (182).

Ранее URA.RU писало о ресторанах, которые предлагают специальные постные меню, включающие в себя разнообразные блюда от салатов до горячих блюд. Их стоимость в среднем составляет около 1143 рублей за обед. Такие блюда, к примеру, предлагают в период Великого поста в тюменских ресторанах.

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Москва вошла в число лидеров мировых столиц по низким ценам на высокую кухню. Средний чек в ресторанах со звездой Michelin в столице России составляет всего 71 доллар на человека, что делает ее одним из самых доступных городов для гурманов. Об этом сообщается в исследовании «Ведомостей» «По размеру чека столица России заняла второе место после Ханоя, где пообедать можно за 67 долларов, и опередила Мехико, где обед обойдется в 79 долларов», — отмечают «Ведомости». Эти данные делают Москву более привлекательной в глазах любителей высокой кухни в сравнении с такими городами, как Дубай (194 доллара), Женева (192) и Гонконг (182). Ранее URA.RU писало о ресторанах, которые предлагают специальные постные меню, включающие в себя разнообразные блюда от салатов до горячих блюд. Их стоимость в среднем составляет около 1143 рублей за обед. Такие блюда, к примеру, предлагают в период Великого поста в тюменских ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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