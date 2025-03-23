23 марта 2025
22 марта 2025

В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Виталий Соснин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом состоится 24 марта
Прощание с бойцом состоится 24 марта Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок мотострелковой бригады из Пермского края Виталий Соснин. Он погиб 2 марта 2025 года под Авдеевкой, сообщает администрация Оханского округа.

«Виталию Викторовичу было 45 лет. Вечная память воину! Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

С бойцом простятся в понедельник, 24 марта. Траурный митинг начнется в Оханском КДЦ в 11.00 по местному времени. 

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок мотострелковой бригады из Пермского края Виталий Соснин. Он погиб 2 марта 2025 года под Авдеевкой, сообщает администрация Оханского округа. «Виталию Викторовичу было 45 лет. Вечная память воину! Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». С бойцом простятся в понедельник, 24 марта. Траурный митинг начнется в Оханском КДЦ в 11.00 по местному времени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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