В зоне СВО погиб стрелок из Пермского края Виталий Соснин

Прощание с бойцом состоится 24 марта
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб стрелок мотострелковой бригады из Пермского края Виталий Соснин. Он погиб 2 марта 2025 года под Авдеевкой, сообщает администрация Оханского округа.
«Виталию Викторовичу было 45 лет. Вечная память воину! Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
С бойцом простятся в понедельник, 24 марта. Траурный митинг начнется в Оханском КДЦ в 11.00 по местному времени.
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