Стало известно, кто будет играть в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу

Были объявлены составы групп европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года. Он состоится в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.
«Окончательный состав участников групп стал известен в воскресенье после окончания четвертьфинальных матчей Лиги наций УЕФА. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026-го», — пишет РИА Новости Спорт.
В группе A находятся Германия, Словакия, Северная Ирландия и Люксембург. Группа B включает Швейцарию, Швецию, Словению и Косово. В группе C соревнуются команды из Дании, Греции, Шотландии и Белоруссии. Группу D составляют Франция, Украина, Исландия и Азербайджан. Испания, Турция, Грузия и Болгария находятся в группе E. Группа F объединяет Португалию, Венгрию, Ирландию и Армению. В группу G входят Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва и Мальта. Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр и Сан-Марино распределены по группе H. В группе I соревнуются Италия, Норвегия, Израиль, Эстония и Молдавия. Группа J состоит из Бельгии, Уэльса, Северной Македонии, Казахстана и Лихтенштейна. Англия, Сербия, Албания, Латвия и Андорра включены в группу K. Наконец, в группе L выступят Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские Острова и Гибралтар.
Главные мировые соревнования по футболу состоятся на территории США, Мексики и Канады. Из Европы в финальный этап турнира квалифицируются 16 национальных команд. Двенадцать победителей группового этапа квалификации получат прямые путевки на чемпионат мира. Оставшиеся четыре места будут определены в результате плей-офф, куда выйдут 12 команд, занявших вторые места в своих группах, а также четыре сборные, которые квалифицируются через Лигу наций.
Как URA.RU писало ранее, Япония обеспечила себе место в Чемпионате мира 2026 года. Страна одержала победу над командой Бахрейна со счетом 2:0.
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