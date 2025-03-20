Сборная Японии по футболу первой прошла отбор на ЧМ - 2026

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Япония вышла в финал отборочных на Чемпионат мира по футболу 2026 года
Япония вышла в финал отборочных на Чемпионат мира по футболу 2026 года Фото:

Сборная Японии по футболу стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Японцы обеспечили себе участие в мундиале после победы над командой Бахрейна со счетом 2:0 в рамках азиатской квалификации, сообщили журналисты.

«Сборная Японии по футболу обыграла команду Бахрейна и первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике», — сообщили РИА «Новости». Матч седьмого тура третьего раунда азиатской квалификации прошел в Сайтаме и завершился победой японцев. Победа позволила им набрать 19 очков и лидировать в группе C. 

Сборная Японии за три тура до конца отбора гарантировала себе выход в финальный этап чемпионата мира. В составе победителей отличились Даити Камада и Такефуса Кубо, забившие голы на 66-й и 87-й минутах соответственно.

В следующем туре японцы встретятся с командой Саудовской Аравии, а Бахрейн сыграет на выезде против Индонезии. Сборная Бахрейна после поражения остается на пятом месте в турнирной таблице с шестью очками. 

В 2026 году Чемпионат мира по футболу будет организован в трех странах — США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 15 июня по 13 июля. На турнире впервые примут участие 48 национальных сборных.

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Сборная Японии по футболу стала первой командой, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Японцы обеспечили себе участие в мундиале после победы над командой Бахрейна со счетом 2:0 в рамках азиатской квалификации, сообщили журналисты. «Сборная Японии по футболу обыграла команду Бахрейна и первой квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике», — сообщили РИА «Новости». Матч седьмого тура третьего раунда азиатской квалификации прошел в Сайтаме и завершился победой японцев. Победа позволила им набрать 19 очков и лидировать в группе C.  Сборная Японии за три тура до конца отбора гарантировала себе выход в финальный этап чемпионата мира. В составе победителей отличились Даити Камада и Такефуса Кубо, забившие голы на 66-й и 87-й минутах соответственно. В следующем туре японцы встретятся с командой Саудовской Аравии, а Бахрейн сыграет на выезде против Индонезии. Сборная Бахрейна после поражения остается на пятом месте в турнирной таблице с шестью очками.  В 2026 году Чемпионат мира по футболу будет организован в трех странах — США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 15 июня по 13 июля. На турнире впервые примут участие 48 национальных сборных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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