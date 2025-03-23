23 марта 2025
22 марта 2025

Свердловскстат назвал торговые сети с самыми большими оборотами в Курганской области

В Курганской области оборот торговых сетей вырос до 84 миллиардов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области оборот торговых сетей увеличился на 6%
В Курганской области оборот торговых сетей увеличился на 6% Фото:

В Курганской области самые крупные обороты зафиксированы у известных торговых сетей. Их названия опубликовал Свердловскстат на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области в 2024 году оборот розничных торговых сетей вырос до 84 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году. „Метрополис“ занял первую позицию, „Магнит“ — вторую, а „Красное & Белое“ — третью. Непродовольственный сегмент возглавили „ДНС“ и „М.Видео“, — сообщает Свердловскстат. В ведомстве отмечают, что эти данные указывают на стабильный рост потребительского спроса в регионе.

Ранее URA.RU писало о 534 ярмарочных мероприятия, прошедших в Курганской области в течение прошлого года, на которых жители потратили 2,3 млрд рублей. Это свидетельствует о значительном интересе населения к такого рода торговым площадкам и дополняет общую картину потребительского спроса.

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В Курганской области самые крупные обороты зафиксированы у известных торговых сетей. Их названия опубликовал Свердловскстат на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской области в 2024 году оборот розничных торговых сетей вырос до 84 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году. „Метрополис“ занял первую позицию, „Магнит“ — вторую, а „Красное & Белое“ — третью. Непродовольственный сегмент возглавили „ДНС“ и „М.Видео“, — сообщает Свердловскстат. В ведомстве отмечают, что эти данные указывают на стабильный рост потребительского спроса в регионе. Ранее URA.RU писало о 534 ярмарочных мероприятия, прошедших в Курганской области в течение прошлого года, на которых жители потратили 2,3 млрд рублей. Это свидетельствует о значительном интересе населения к такого рода торговым площадкам и дополняет общую картину потребительского спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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