Силы ПВО сбили три десятка беспилотников над регионами России

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ВПО) над российскими регионами перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в минобороны страны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что по 12 дронов ВСУ было уничтожено над Брянской и Ростовской областями. Над Республикой Крым силами ПВО сбито два БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по одному.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.