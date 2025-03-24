Силы ПВО сбили три десятка беспилотников над регионами России

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За ночь над территорией России было сбито 28 БПЛА ВСУ
За ночь над территорией России было сбито 28 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ВПО) над российскими регионами перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в минобороны страны. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что по 12 дронов ВСУ было уничтожено над Брянской и Ростовской областями. Над Республикой Крым силами ПВО сбито два БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по одному. 

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В ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны (ВПО) над российскими регионами перехватили и уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в минобороны страны.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства. Там уточнили, что по 12 дронов ВСУ было уничтожено над Брянской и Ростовской областями. Над Республикой Крым силами ПВО сбито два БПЛА. Над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря — по одному. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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