В Екатеринбурге 23 марта ураганный ветер оборвал фасад 32-этажного дома в жилом комплексе «Светлый». Обшивка размером почти 100 квадратных метров обрушилась на тротуар, рассказал URA.RU читатель.
«Оборвался фасад примерно на 100 „квадратов“ с 23-го по 25-й этаж. К счастью, никого не задело. Жильцы самостоятельно натянули ленту, огородив место, куда упала обшивка», — сказал собеседник. Он отметил, что обрушившийся фасад здания до сих пор не убрали. «Лежит уже сутки», — отметил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании ЖК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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