23 марта 2025

Штормовой ветер сорвал фасад 32-этажного ЖК в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра достигли 21 метра в секунду (архивное фото)
Порывы ветра достигли 21 метра в секунду (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 23 марта ураганный ветер оборвал фасад 32-этажного дома в жилом комплексе «Светлый». Обшивка размером почти 100 квадратных метров обрушилась на тротуар, рассказал URA.RU читатель.

«Оборвался фасад примерно на 100 „квадратов“ с 23-го по 25-й этаж. К счастью, никого не задело. Жильцы самостоятельно натянули ленту, огородив место, куда упала обшивка», — сказал собеседник. Он отметил, что обрушившийся фасад здания до сих пор не убрали. «Лежит уже сутки», — отметил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании ЖК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге 23 марта ураганный ветер оборвал фасад 32-этажного дома в жилом комплексе «Светлый». Обшивка размером почти 100 квадратных метров обрушилась на тротуар, рассказал URA.RU читатель. «Оборвался фасад примерно на 100 „квадратов“ с 23-го по 25-й этаж. К счастью, никого не задело. Жильцы самостоятельно натянули ленту, огородив место, куда упала обшивка», — сказал собеседник. Он отметил, что обрушившийся фасад здания до сих пор не убрали. «Лежит уже сутки», — отметил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к управляющей компании ЖК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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