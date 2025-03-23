23 марта 2025

В Челябинске построят детсад и две школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовность детского сада составляет 73 процента (фото архивное)
Готовность детского сада составляет 73 процента (фото архивное) Фото:

В Челябинске в настоящий момент ведется строительство детского сада и двух школ. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по строительству Владимир Шамне.

«В школе в 48-м микрорайоне в средней части продолжается устройство фундаментной плиты. На первой и третьей частях здания начат монтаж стен и перекрытий стен первого этажа. В школе в 57-м микрорайоне начат монтаж стен и перекрытий второго этажа», — сообщил Шамне.

Строительная готовность школы в 48-м микрорайоне составляет 19% школы в 57-м микрорайоне — 37%. Также в городе строится детский сад. Его строительная готовность составляет 73%.

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В Челябинске в настоящий момент ведется строительство детского сада и двух школ. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по строительству Владимир Шамне. «В школе в 48-м микрорайоне в средней части продолжается устройство фундаментной плиты. На первой и третьей частях здания начат монтаж стен и перекрытий стен первого этажа. В школе в 57-м микрорайоне начат монтаж стен и перекрытий второго этажа», — сообщил Шамне. Строительная готовность школы в 48-м микрорайоне составляет 19% школы в 57-м микрорайоне — 37%. Также в городе строится детский сад. Его строительная готовность составляет 73%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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