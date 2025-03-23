В Челябинске построят детсад и две школы

В Челябинске в настоящий момент ведется строительство детского сада и двух школ. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по строительству Владимир Шамне.
«В школе в 48-м микрорайоне в средней части продолжается устройство фундаментной плиты. На первой и третьей частях здания начат монтаж стен и перекрытий стен первого этажа. В школе в 57-м микрорайоне начат монтаж стен и перекрытий второго этажа», — сообщил Шамне.
Строительная готовность школы в 48-м микрорайоне составляет 19% школы в 57-м микрорайоне — 37%. Также в городе строится детский сад. Его строительная готовность составляет 73%.
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