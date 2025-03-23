Мощные взрывы будут греметь в Свердловской области почти две недели

Взрывные работы будут проводить под Краснотурьинском
Под Краснотурьинском (Свердловская область) на карьере «Пещерный» 13 дней подряд будут проводить взрывные работы. Они начнутся 24 марта, а закончатся — 5 апреля, рассказали в пресс-службах мэрий Карпинска и Краснотурьинска.
«Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны», — пояснили в горадминистрациях.
Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.
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