23 марта 2025

Мощные взрывы будут греметь в Свердловской области почти две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывные работы будут проводить под Краснотурьинском
Взрывные работы будут проводить под Краснотурьинском Фото:

Под Краснотурьинском (Свердловская область) на карьере «Пещерный» 13 дней подряд будут проводить взрывные работы. Они начнутся 24 марта, а закончатся — 5 апреля, рассказали в пресс-службах мэрий Карпинска и Краснотурьинска.

«Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны», — пояснили в горадминистрациях.

Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.

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Под Краснотурьинском (Свердловская область) на карьере «Пещерный» 13 дней подряд будут проводить взрывные работы. Они начнутся 24 марта, а закончатся — 5 апреля, рассказали в пресс-службах мэрий Карпинска и Краснотурьинска. «Следует воздержаться от походов в лес вблизи проведения работ. На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны», — пояснили в горадминистрациях. Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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