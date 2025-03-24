Организатор убийства Ельцина устроился дворником в детский сад

Организатор покушения на первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Иван Кислов после выписки из специализированной медицинской учреждения устроился дворником в одном из детских садов Хабаровского края. Об этом сообщает Life.
«Организатор покушения на первого президента России Бориса Ельцина с диагнозом „шизофрения“ Иван Кислов работал дворником в детском саду Хабаровского края после освобождения из спецбольницы», — передает Life. Там уточнили, что на текущий момент местоположение Кислова остается неизвестным.
Место дворника он получил в 2020 году в детском саду № 184 в Хабаровске, где его заработок составлял до шести тысяч рублей в месяц. Однако, по информации представителей учреждения, в настоящее время он там не работает. В 2023 году Кислов открыл банковский счет для начисления пенсии, но после этого информация о его местонахождении прерывается. За его состоянием продолжают следить в психиатрической больнице.
В январе 1993 года Кислов прибыл в Москву с целью осуществления покушения на Ельцина. Он мотивировал свои действия желанием мстить за крах Советского Союза. Кислов 27 января забрался по строительным лесам на чердак одного из государственных зданий и устроил засаду. Однако в этот период Ельцин находился в Индии с рабочим визитом. Сотрудники охраны обнаружили злоумышленника. Его отправили на лечение в специализированную больницу Хабаровска, где Кислов провел следующие 12 лет. В 2006 году он был освобожден.
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