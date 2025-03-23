В Челябинске перед началом сезона электросамокатов проведут экстренное совещание, на котором обсудят положительный опыт работы других регионов по проблеме. Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Андрей Меньшенин, передает корреспондент URA.RU. Электросамокаты, доступные для аренды, уже стали появляться в городе.
«Проведем на днях совещание по дополнительным мерам профилактики по безопасности средств индивидуальной мобильности, так называемым самокатчикам. Возьмем аналогии с другими регионами. Посмотрим, где у нас имеются самые минимальные [негативные] последствия — где ездят, как хранятся и так далее», — сообщил Меньшенин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Глава Челябинска Алексей Лошкин попросил собравшихся напомнить коллегам о правилах пользования электросамокатами в городе. «Вопрос важен и для водителей машин. Они также должны быть готовы», — отметил Лошкин.
Первые самокаты, доступные для проката, уже стали появляться в Челябинске на Алом поле. Один из сервисов кикшеринга открывает сезон в городе, рассказал URA.RU читатель.
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