Автосалон обманом убедил челябинца выплатить полмиллиона рублей за допуслуги

Суд обязал компанию возместить челябинцу сумму, моральный ущерб и неустойку Фото: ИИ © URA.RU

Челябинцу при покупке автомобиля увеличили сумму кредита почти на полмиллиона рублей, навязав дополнительные услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области, мужчине вернули сумму и компенсировали моральный ущерб за оформление «независимой гарантии».

«При оформлении договора купли-продажи сотрудниками автосалона были навязаны услуги, увеличившие сумму кредита на 488 тысяч рублей. Добровольно был расторгнут договор только со страховой компанией „Росгосстрах“, остальные требования потребителя удовлетворил суд», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, компания «Мир автопомощи» исполнила требования во время судебного процесса, возместив мужчине расходы на юриста и компенсировав моральный вред. Однако с компании «Д.С. Авто» заявленные покупателем суммы пришлось взыскать.

«Позицию „Д.С.Авто“, выдавшей „независимую гарантию от партнера“, суд не поддержал. Заключая такой договор, потребитель находится в заведомо не выгодном положении и в последующем будет должником по регрессному требованию», — уточнили в пресс-службе.

С «Д.С. Авто» взыскали уплаченные по договору «независимой гарантии» средства, компенсацию морального вреда и проценты за пользование чужими средствами. Кроме того, компанию обязали выплатить неустойку и штраф за отказ добровольно вернуть челябинцу деньги.

URA.RU направило запрос на электронную почту компании, зарегистрированной в Москве. Ответ будет опубликован после получения.