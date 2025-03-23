23 марта 2025
22 марта 2025

Житель ХМАО получил срок за убийство 12-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Сургута приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство
Жителя Сургута приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство Фото:

В Сургуте городской суд отправил в тюрьму местного жителя на 15 лет, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Преступление было совершено в сентябре 2013. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Между ним и двумя случайными прохожими возник конфликт, в ходе которого он нанес ножом потерпевшим ранения. Один мужчина скончался на месте происшествия. Другой потерпевший с полученными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь, и он остался жив», — сказано в сообщении прокуратуры.

Подсудимый скрывался от правоохранительных органов и был задержан только в 2022 году. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год 8 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году житель Сургута был осужден к 11 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2004 году. Тогда он вместе с товарищем избил и ограбил прохожего, который скончался на месте преступления от травм.

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В Сургуте городской суд отправил в тюрьму местного жителя на 15 лет, признав его виновным в убийстве и покушении на убийство. Преступление было совершено в сентябре 2013. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Между ним и двумя случайными прохожими возник конфликт, в ходе которого он нанес ножом потерпевшим ранения. Один мужчина скончался на месте происшествия. Другой потерпевший с полученными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь, и он остался жив», — сказано в сообщении прокуратуры. Подсудимый скрывался от правоохранительных органов и был задержан только в 2022 году. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год 8 месяцев. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году житель Сургута был осужден к 11 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2004 году. Тогда он вместе с товарищем избил и ограбил прохожего, который скончался на месте преступления от травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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