Свердловских мэров собирают на закрытую встречу с участием Куйвашева

24 марта 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев обычно приезжает вечером первого дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернаторская резиденция собирает глав свердловских городов на традиционную закрытую встречу в принадлежащем правительству санатории «Гранатовая бухта». Она пройдет 25—26 марта, в первый день, как всегда, будут волейбол и неформальный ужин, поделился с URA.RU источник. «Приглашенным анонсировали, что днем 26-го выступит [губернатор Евгений] Куйвашев», — рассказал один из мэров. Другой глава уточнил, что в повестке — подготовка в пожароопасному сезону, паводкам, 80-летию Победы, а также реализация президентских указов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернаторская резиденция собирает глав свердловских городов на традиционную закрытую встречу в принадлежащем правительству санатории «Гранатовая бухта». Она пройдет 25—26 марта, в первый день, как всегда, будут волейбол и неформальный ужин, поделился с URA.RU источник. «Приглашенным анонсировали, что днем 26-го выступит [губернатор Евгений] Куйвашев», — рассказал один из мэров. Другой глава уточнил, что в повестке — подготовка в пожароопасному сезону, паводкам, 80-летию Победы, а также реализация президентских указов.