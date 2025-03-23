23 марта 2025

Свердловских мэров собирают на закрытую встречу с участием Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду. Верхняя Салда, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев обычно приезжает вечером первого дня Фото:

Губернаторская резиденция собирает глав свердловских городов на традиционную закрытую встречу в принадлежащем правительству санатории «Гранатовая бухта». Она пройдет 25—26 марта, в первый день, как всегда, будут волейбол и неформальный ужин, поделился с URA.RU источник.

«Приглашенным анонсировали, что днем 26-го выступит [губернатор Евгений] Куйвашев», — рассказал один из мэров. Другой глава уточнил, что в повестке — подготовка в пожароопасному сезону, паводкам, 80-летию Победы, а также реализация президентских указов.

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Губернаторская резиденция собирает глав свердловских городов на традиционную закрытую встречу в принадлежащем правительству санатории «Гранатовая бухта». Она пройдет 25—26 марта, в первый день, как всегда, будут волейбол и неформальный ужин, поделился с URA.RU источник. «Приглашенным анонсировали, что днем 26-го выступит [губернатор Евгений] Куйвашев», — рассказал один из мэров. Другой глава уточнил, что в повестке — подготовка в пожароопасному сезону, паводкам, 80-летию Победы, а также реализация президентских указов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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