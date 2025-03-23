Свердловских мэров собирают на закрытую встречу с участием Куйвашева

Евгений Куйвашев обычно приезжает вечером первого дня
Губернаторская резиденция собирает глав свердловских городов на традиционную закрытую встречу в принадлежащем правительству санатории «Гранатовая бухта». Она пройдет 25—26 марта, в первый день, как всегда, будут волейбол и неформальный ужин, поделился с URA.RU источник.
«Приглашенным анонсировали, что днем 26-го выступит [губернатор Евгений] Куйвашев», — рассказал один из мэров. Другой глава уточнил, что в повестке — подготовка в пожароопасному сезону, паводкам, 80-летию Победы, а также реализация президентских указов.
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