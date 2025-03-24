ВСУ потеряли элитные подразделения под Покровском

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ВСУ потеряли бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard
ВСУ потеряли бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard Фото:

В ходе контратак в районе населенного пункта Шевченко, который расположен к юго-западу от Красноармейска на территории Донецкой Народной Республики, украинские военные понесли значительные потери. Сообщается о гибели нескольких элитных подразделений, а также о потере западной военной техники. Об этом сообщили в силовых структурах. 

«Противник не прекращает попыток контратаковать в районе поселка Шевченко. Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — рассказали в силовых структурах. Их сообщение передает агентство ТАСС. Уточняется, что ВСУ потеряли бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard. 

Ранее сообщалось, что командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащей костромской «крылатой пехоте», в одиночку разгромил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным «Механик».  Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации.

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В ходе контратак в районе населенного пункта Шевченко, который расположен к юго-западу от Красноармейска на территории Донецкой Народной Республики, украинские военные понесли значительные потери. Сообщается о гибели нескольких элитных подразделений, а также о потере западной военной техники. Об этом сообщили в силовых структурах.  «Противник не прекращает попыток контратаковать в районе поселка Шевченко. Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — рассказали в силовых структурах. Их сообщение передает агентство ТАСС. Уточняется, что ВСУ потеряли бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard.  Ранее сообщалось, что командир расчета реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащей костромской «крылатой пехоте», в одиночку разгромил колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным «Механик».  Отмечается, что за боевые заслуги командир, в одиночку разбивший колонну ВСУ, удостоен звания Героя Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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