23 марта 2025

В марте пермяки увидят частное солнечное затмение

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Луна частично закроет Солнце
Луна частично закроет Солнце Фото:

Жители Пермского края смогут наблюдать 29 марта частное солнечное затмение. Информация об этом указана на сайте Пермского планетария.

«29 мара в 17:04 произойдет новолуние и частное солнечное затмение. Луна покроет только часть солнечного диска», — сказано в сообщении.

Во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в одну линию, поэтому Луна не закрывает Солнце полностью. В Пермском крае солнечный диск уйдет в тень только 0,07%.

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Жители Пермского края смогут наблюдать 29 марта частное солнечное затмение. Информация об этом указана на сайте Пермского планетария. «29 мара в 17:04 произойдет новолуние и частное солнечное затмение. Луна покроет только часть солнечного диска», — сказано в сообщении. Во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в одну линию, поэтому Луна не закрывает Солнце полностью. В Пермском крае солнечный диск уйдет в тень только 0,07%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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