В марте пермяки увидят частное солнечное затмение

Луна частично закроет Солнце
Жители Пермского края смогут наблюдать 29 марта частное солнечное затмение. Информация об этом указана на сайте Пермского планетария.
«29 мара в 17:04 произойдет новолуние и частное солнечное затмение. Луна покроет только часть солнечного диска», — сказано в сообщении.
Во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в одну линию, поэтому Луна не закрывает Солнце полностью. В Пермском крае солнечный диск уйдет в тень только 0,07%.
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