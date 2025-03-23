Высокая инфляция погнала челябинцев в сады за продовольствием

В условиях высокой инфляции жители Челябинской области в вопросах обеспечения продовольствием стали больше полагаться на свои садовые участки. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», посещаемость сайтов с рекомендациями для дачников начала года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом годовой давности.
«Жители Южного Урала стали чаще интересоваться советами по садоводству. Примечательно, что к сайтам для огородников и садоводов стали регулярно обращаться жители региона младше 45 лет», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
Чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями стали пользоваться челябинские дачники от 35 до 44 лет. Эта возрастная группа составила треть от всех посетителей сайтов указанной тематики. Год к году рост этой аудитории составил 30%. Также заметное увеличение популярности произошло у подростков и женщин. Среди челябинцев 14-17 лет прирост составил 17%, хотя доля осталась скромной — 4%. Вторая по численности группа (28%) относится к возрасту 45-54 года. А замкнули топ-3 садоводы старше 55 лет.
В садовых товариществах улучшилась связь. По словам технического руководителя «МегаФона» в Челябинской области Юрия Горбатова, в 2024 году оператор в разных садах области ввел в действие семь новых объектов связи. Среди них есть СНТ «Горняк» и «Богатый остров» Магнитогорске, СНТ «Тракторосад-5» и «Касарги» в Сосновском районе, СНТ «Дачный» в Миассе.
Инфляция сохранилась на высоком уровне. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в феврале в регионе она составила 9,25% в годовом выражении.
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