Бастрыкин взял на контроль избиение подростками 13-летней девочки в Нефтеюганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту нападения группы подростков на 13-летнюю жительницу Нефтеюганска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, где подтвердили, что следственное управление по ХМАО уже организовало проверку.
«По данному факту следственными органами СК России по ХМАО организована процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Мокшину М.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК РФ.
Ранее URA.RU писало, что мать пострадавшей опубликовала жалобу в соцсетях, в которой описала, как пятеро сверстников «испинали» ее дочь. По данным источника, семья пока не обращалась в полицию, рассчитывая на мирное урегулирование конфликта. Однако в соцсетях жители региона призывают родителей немедленно подать заявление, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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