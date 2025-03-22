22 марта 2025
21 марта 2025

Жительница ХМАО пожаловалась на банду подростков, пинавших ногами ее дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Какие травмы нанесены девочке - пока неизвестно
Какие травмы нанесены девочке - пока неизвестно Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) банда подростков из пяти человек запинала ногами ровесницу. Среди детей были даже мальчики. О случившемся рассказала мама 13-летней девочки.

«Я мама девочки, которую недавно испинала группа ребят из примерно пятерых детей! Моей дочери 13 лет. Тем, кто ее бил столько же. Напала девочка… еще с ними был мальчик», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».

По ее словам, заявление в полицию пока не написано и у родителей нападавших детей есть возможность урегулировать конфликт мирным путем. В комментариях к посту женщине советуют ничего не ждать и идти писать заявление.

URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) банда подростков из пяти человек запинала ногами ровесницу. Среди детей были даже мальчики. О случившемся рассказала мама 13-летней девочки. «Я мама девочки, которую недавно испинала группа ребят из примерно пятерых детей! Моей дочери 13 лет. Тем, кто ее бил столько же. Напала девочка… еще с ними был мальчик», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка». По ее словам, заявление в полицию пока не написано и у родителей нападавших детей есть возможность урегулировать конфликт мирным путем. В комментариях к посту женщине советуют ничего не ждать и идти писать заявление. URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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