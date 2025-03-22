Жительница ХМАО пожаловалась на банду подростков, пинавших ногами ее дочь

В Нефтеюганске (ХМАО) банда подростков из пяти человек запинала ногами ровесницу. Среди детей были даже мальчики. О случившемся рассказала мама 13-летней девочки.
«Я мама девочки, которую недавно испинала группа ребят из примерно пятерых детей! Моей дочери 13 лет. Тем, кто ее бил столько же. Напала девочка… еще с ними был мальчик», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».
По ее словам, заявление в полицию пока не написано и у родителей нападавших детей есть возможность урегулировать конфликт мирным путем. В комментариях к посту женщине советуют ничего не ждать и идти писать заявление.
URA.RU направило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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