Повышение зарплат в Кургане связано с ростом промышленности в регионе

Одной из причин продолжающегося тренда на рост заработных плат в Курганской области стало развитие промышленного производства в регионе. Об этом рассказал URA.RU социолог, политолог Сергей Ширяев.
«Появился запрос из-за внешней конъюнктуры на оборонные предприятия, и они нарастили свои обороты, стали привлекать сотрудников. <...> Это отразилось на общем предложении по вакансиям с повышенными заработными платами. И для того, чтобы закрепить переток людей от одного предприятия к другому, они начали выравнивать зарплаты, повышать их. В совокупности это дало эффект — заработная плата повысилась, и достаточно заметно», — сказал Ширяев. На рост зарплат, по его словам, также повлияло увеличение прожиточного минимума в регионе.
Собеседник агентства отметил, что в появившемся тренде на рост заработных плат немалую роль сыграли и региональные власти, которые привлекают в регион гособоронзаказ, за выполнением которого внимательно следит ФАС России. «В Курганскую область приезжал несколько раз министр промышленности и остальные чиновники федеральные. Все это было для того, чтобы запустить производства, либо их дооснастить и загрузить по полной. В этом направлении прежде всего работала региональная администрация, поэтому здесь ее заслуга прямая», — подчеркнул Ширяев.
Кроме того, эксперт связал происходящее со снижением числа случаев выплаты «серых» зарплат. «Я знаю, что есть определенные формы непрямого воздействия на то, чтобы заработные платы возрастали, выходили из тени. Скажем так, чтобы меньше было конвертов и так далее. В этом направлении [администрация] тоже работает», — рассказал он.
Средняя заработная плата в ведущей отрасли в Курганской области в 2024 году, согласно рейтингу российских регионов по этому показателю, составила 90 тысяч рублей, сообщается на сайте РИА Новости. Больше всего в регионе платят работникам сферах транспортного и военного машиностроения. На предприятиях Курганской области в конце прошлого года, согласно сервису HeadHunter, только за месяц открывались тысячи вакансий. Наиболее востребованы в регионе квалифицированные рабочие и специалисты.
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