Челябинская область представит «Лучший проект по развитию экотуризма» на ДЭФ

Челябинская область на III Всероссийском детском экологическом форуме-2025 (ДЭФ) представит исследовательскую работу в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма». Об этом стало известно по итогам жеребьевки, передает корреспондент URA.RU.
«Челябинская область представит исследовательскую работу в номинации „Лучший проект по развитию экотуризма“. Участниками этой номинации также стали Удмуртская Республика, Ульяновская, Свердловская области и Камчатский край», — сообщили во время брифинга в пресс-центре ТАСС, передает корреспондент URA.RU.
На брифинге присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выразил уверенность, что челябинские школьники предложат интересные проекты, которые потом получится реализовать на практике. «Наш регион — красивый и разноплановый: на юге у нас находятся степи, на западе — горы. Мы давно развиваем экотуризм и совместно с другими регионами создали самую длинную экотропу. Уверен, что челябинские школьники предложат интересные проекты, которые мы будем использовать на практике», — добавил Текслер.
ДЭФ пройдет в Челябинской области в 2025 году в третий раз. Очная часть мероприятия состоится 14-15 октября.
Традиционно форум проводится в два этапа. Первый — в формате онлайн. Участие в нем принимают 89 регионов страны, где каждый регион представляет свой экологический проект.
Во втором очном этапе участие примут 51 команда. Победители определятся в 17-ти номинациях. Во втором этапе также будет проведено голосования «Народный проект». На очную встречу с юными участниками ДЭФа приедут эксперты, ученые и представители промышленности.
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