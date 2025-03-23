23 марта 2025
22 марта 2025

В ЯНАО улицу затопило фекалиями. Фото

В Надыме прорвало канализацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу в Надыме затопило нечистотами
Улицу в Надыме затопило нечистотами Фото:

В Надыме (ЯНАО) на улице Полярной прорвало канализацию. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

«Полярная 3/1, торец дома, со стороны первого подъезда: из колодца вытекают фекалии прям на дорогу. Примите меры, пожалуйста», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма, там сообщили, что подрядчик справился с аварией. «По информации диспетчера АО „Ямалкоммунэнерго“ работы завершены в 01:00 часа 24 апреля, излив устранен», — рассказали в мэрии.

Проблемы с обслуживанием жилого фонда в Надыме не новы: ранее директор управляющей компании был оштрафован за нарушения в содержании и ремонте многоквартирных домов, включая прорастание кустарников у стен и обваливание штукатурки. Жители города активно выражали свое недовольство в социальных сетях, что привлекло внимание прокуратуры.

Полярная 3/1
Полярная 3/1
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) на улице Полярной прорвало канализацию. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. «Полярная 3/1, торец дома, со стороны первого подъезда: из колодца вытекают фекалии прям на дорогу. Примите меры, пожалуйста», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма, там сообщили, что подрядчик справился с аварией. «По информации диспетчера АО „Ямалкоммунэнерго“ работы завершены в 01:00 часа 24 апреля, излив устранен», — рассказали в мэрии. Проблемы с обслуживанием жилого фонда в Надыме не новы: ранее директор управляющей компании был оштрафован за нарушения в содержании и ремонте многоквартирных домов, включая прорастание кустарников у стен и обваливание штукатурки. Жители города активно выражали свое недовольство в социальных сетях, что привлекло внимание прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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