В Надыме (ЯНАО) на улице Полярной прорвало канализацию. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
«Полярная 3/1, торец дома, со стороны первого подъезда: из колодца вытекают фекалии прям на дорогу. Примите меры, пожалуйста», — сообщили в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма, там сообщили, что подрядчик справился с аварией. «По информации диспетчера АО „Ямалкоммунэнерго“ работы завершены в 01:00 часа 24 апреля, излив устранен», — рассказали в мэрии.
Проблемы с обслуживанием жилого фонда в Надыме не новы: ранее директор управляющей компании был оштрафован за нарушения в содержании и ремонте многоквартирных домов, включая прорастание кустарников у стен и обваливание штукатурки. Жители города активно выражали свое недовольство в социальных сетях, что привлекло внимание прокуратуры.
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