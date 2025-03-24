«Нам обещали, что все будет хорошо»: боец ВСУ записал предсмертное видео

Украинский военный записал предсмертное видео
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Украинский военный записал видео из курского села Гусево
Украинский военный записал видео из курского села Гусево Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чингиз Дамбиев записал предсмертное видео. Попав в окружение в Курской области он признался, что командование обещало ему и его сослуживцам, что все будет хорошо.  

«Нам обещали, что всю будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — поделился украинский солдат, записывая видео в районе села Гуево . Он признался, что поверил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но «пожалел об этом перед своей смертью». 

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Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чингиз Дамбиев записал предсмертное видео. Попав в окружение в Курской области он признался, что командование обещало ему и его сослуживцам, что все будет хорошо.   «Нам обещали, что всю будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — поделился украинский солдат, записывая видео в районе села Гуево . Он признался, что поверил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но «пожалел об этом перед своей смертью». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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