Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Чингиз Дамбиев записал предсмертное видео. Попав в окружение в Курской области он признался, что командование обещало ему и его сослуживцам, что все будет хорошо.
«Нам обещали, что всю будет хорошо: мы захватим русские земли, удержим их, а потом мы обменяем на наши территории. А получилось, что мы попали в окружение без надежды на спасение», — поделился украинский солдат, записывая видео в районе села Гуево . Он признался, что поверил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но «пожалел об этом перед своей смертью».
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