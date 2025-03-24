Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за плохой воды в Полетаево

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения в поселке Полетаево около Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем водоснабжении в поселке Полетаево Челябинской области. Руководителю регионального СУ СК Алексею Колбасину поручено представить доклад о ходе и результатах расследования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Из-за аварийного состояния очистных сооружений в дома жителей и социальные учреждения поселка подается ржавая вода с примесями. Она не пригодна для питья и бытовых нужд. Люди вынуждены покупать бутилированную питьевую воду за свой счет. Обращения в местную администрацию результатов не принесли.
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