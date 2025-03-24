В Перми выбрали название для «инфекционного» сквера

Сквер на месте инфекционной больницы в Перми назовут Александровским
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер будет находиться на месте инфекционной больницы
Сквер будет находиться на месте инфекционной больницы Фото:

В Перми завершилось голосование за название сквера, который будет расположен между улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева. Ранее на этом месте находилась инфекционная больница. Сквер решили назвать Александровским, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Новое пространство будет называться Александровским сквером. Титул победил с большим отрывом. 34,67% прикамцев проголосовало именно за него», — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что название символичное, так как сквер находится недалеко от бывшей Александровской больницы. Сейчас это корпус Краевой клинической больницы. Учреждение носило имя императора Александра I, который во время приезда в Пермь рекомендовал построить больницу.

Ранее URA.RU рассказало, что голосование за название сквера началось в конце февраля на портале «Управляем вместе». Также было предложено назвать пространство Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер имени Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.

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В Перми завершилось голосование за название сквера, который будет расположен между улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева. Ранее на этом месте находилась инфекционная больница. Сквер решили назвать Александровским, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Новое пространство будет называться Александровским сквером. Титул победил с большим отрывом. 34,67% прикамцев проголосовало именно за него», — сказано в сообщении. Губернатор добавил, что название символичное, так как сквер находится недалеко от бывшей Александровской больницы. Сейчас это корпус Краевой клинической больницы. Учреждение носило имя императора Александра I, который во время приезда в Пермь рекомендовал построить больницу. Ранее URA.RU рассказало, что голосование за название сквера началось в конце февраля на портале «Управляем вместе». Также было предложено назвать пространство Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер имени Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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