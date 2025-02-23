23 февраля 2025

Махонин объявил голосование за новое название «инфекционного» сквера в Перми

Пермяки выбирают название для сквера на месте инфекционной больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер появится на месте инфекционной больницы к концу 2026
Сквер появится на месте инфекционной больницы к концу 2026 Фото:

Власти Прикамья представили шесть вариантов названия нового сквера в центре Перми, который должен появиться на месте снесенной инфекционной больницы. Губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства объявил о старте народного голосования. В Telegram он описал условия.

«Голосование пройдет на нашем портале „Управляем вместе“ и продлится до 24 марта. Вы сможете выбрать из шести названий, которые предложили эксперты: Александровский сквер, Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер им. Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха», — написал Махонин.

По словам губернатора эти варианты названий разрабатывали эксперты Пермского университета, института культуры, госархива Прикамья, совета по топонимике Перми, регионального Института территориального планирования и министерства культуры. Ранее URA.RU рассказывало, что минкультуры в конце ноября 2024 года разослало в подведомственные учреждения письмо с просьбой предоставить свои варианты названия сквера. Придумывать топонимы пришлось сотрудникам музеев, театров, библиотек и других учреждений. 

Инфекционная больница располагалась в центре Перми на улице Пушкина. Корпуса освободили после возведения нового медицинского комплекса. На месте старой лечебницы власти обещали создать сквер, который в народе уже называют «инфекционным». Дмитрий Махонин сегодня сообщил, что строительство сквера начнется в третьем квартале 2025. Он будет готов в конце следующего года.

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Власти Прикамья представили шесть вариантов названия нового сквера в центре Перми, который должен появиться на месте снесенной инфекционной больницы. Губернатор Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства объявил о старте народного голосования. В Telegram он описал условия. «Голосование пройдет на нашем портале „Управляем вместе“ и продлится до 24 марта. Вы сможете выбрать из шести названий, которые предложили эксперты: Александровский сквер, Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер им. Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха», — написал Махонин. По словам губернатора эти варианты названий разрабатывали эксперты Пермского университета, института культуры, госархива Прикамья, совета по топонимике Перми, регионального Института территориального планирования и министерства культуры. Ранее URA.RU рассказывало, что минкультуры в конце ноября 2024 года разослало в подведомственные учреждения письмо с просьбой предоставить свои варианты названия сквера. Придумывать топонимы пришлось сотрудникам музеев, театров, библиотек и других учреждений.  Инфекционная больница располагалась в центре Перми на улице Пушкина. Корпуса освободили после возведения нового медицинского комплекса. На месте старой лечебницы власти обещали создать сквер, который в народе уже называют «инфекционным». Дмитрий Махонин сегодня сообщил, что строительство сквера начнется в третьем квартале 2025. Он будет готов в конце следующего года.
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