В Кремле объяснили смысл встречи России и США

Песков: Черноморская инициатива направлена на безопасность судоходства
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Песков отметил, что ранее обязательства перед Россией по Черному морю выполнены не были
Песков отметил, что ранее обязательства перед Россией по Черному морю выполнены не были Фото:

Основная цель Черноморской инициативы, которая будет олбсуждаться в ходе переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в Эр-Рияде, заключается в обеспечении безопасности морского судоходства. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В первую очередь это (Черноморская инициатива — прим. URA.RU) безопасность судоходства», — рассказал пресс-секретарь журналистам. Он добавил, что большая часть обязательств перед Россией по вопросу судоходства в Черном море ранее выполнены не были. 

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Основная цель Черноморской инициативы, которая будет олбсуждаться в ходе переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в Эр-Рияде, заключается в обеспечении безопасности морского судоходства. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В первую очередь это (Черноморская инициатива — прим. URA.RU) безопасность судоходства», — рассказал пресс-секретарь журналистам. Он добавил, что большая часть обязательств перед Россией по вопросу судоходства в Черном море ранее выполнены не были. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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