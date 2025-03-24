В Кремле объяснили смысл встречи России и США

Основная цель Черноморской инициативы, которая будет олбсуждаться в ходе переговоров между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в Эр-Рияде, заключается в обеспечении безопасности морского судоходства. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В первую очередь это (Черноморская инициатива — прим. URA.RU) безопасность судоходства», — рассказал пресс-секретарь журналистам. Он добавил, что большая часть обязательств перед Россией по вопросу судоходства в Черном море ранее выполнены не были.
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