23 марта 2025

Тюменцам дадут потрогать альпак

Тюменский застройщик откроет в своем жилом комплексе парк альпак
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные расположатся рядом с новым ЖК на Тобольском тракте
Животные расположатся рядом с новым ЖК на Тобольском тракте Фото:

Тюменцы смогут полюбоваться на альпак, не выезжая за пределы города. Такую возможность анонсировал в своих социальных сетях один из тюменских застройщиков.

«Открываем первый в Тюмени парк Альпак. Он будет расположен на Тобольском тракте, рядом с новым проектом компании», — говорится в сообщении.

О дате открытия парка застройщик не сообщает. Отмечается, что животные должны стать новой фишкой туристической Тюмени.

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Тюменцы смогут полюбоваться на альпак, не выезжая за пределы города. Такую возможность анонсировал в своих социальных сетях один из тюменских застройщиков. «Открываем первый в Тюмени парк Альпак. Он будет расположен на Тобольском тракте, рядом с новым проектом компании», — говорится в сообщении. О дате открытия парка застройщик не сообщает. Отмечается, что животные должны стать новой фишкой туристической Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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