Тюменцам дадут потрогать альпак

Животные расположатся рядом с новым ЖК на Тобольском тракте
Тюменцы смогут полюбоваться на альпак, не выезжая за пределы города. Такую возможность анонсировал в своих социальных сетях один из тюменских застройщиков.
«Открываем первый в Тюмени парк Альпак. Он будет расположен на Тобольском тракте, рядом с новым проектом компании», — говорится в сообщении.
О дате открытия парка застройщик не сообщает. Отмечается, что животные должны стать новой фишкой туристической Тюмени.
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