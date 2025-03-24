«Сокровища императора»: стала известна дата премьеры нового сезона, в нем появится тагильчанин. Фото

Премьера нового сезона «Сокровища императора» пройдет 6 апреля
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Магомед Исмаилов отправится в Китай, чтобы побороться за приз
Магомед Исмаилов отправится в Китай, чтобы побороться за приз Фото:

На ТНТ возвращается популярное шоу «Сокровища императора»: первый выпуск выйдет 6 апреля. За солидный приз в Китае будут бороться Натан, Ирина Дубцова, Глюкоза, Маша Малиновская и боец ММА Магомед Исмаилов (родом из Нижнего Тагила), рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Мощнейший состав участников, звезды, которых редко увидишь в реалити, некоторые вообще стали огромной неожиданностью для всех нас. Это будет очень эмоциональный сезон, и для многих участников он будет поистине трансформационным. Мне приятно, что наше реалити может поменять взгляды людей и их мнения относительно самых разных ситуаций», — поделилась ведущая шоу Ольга Бузова.

Во втором сезоне звезды проходят испытания в парах. Соратником может стать кто угодно: член семьи, друг, коллега, личный помощник или любой другой. Среди участников ожидаются: Нюша с сестрой Машей Шурочкиной, Лина Джебисашвили со своим бойфрендом Юрием Фунтовым, испытатель-космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, Натан с Ириной Дубцовой, Глюкоза с художником по гриму Анной Максумовой, Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой, Гуф с сестрой Ольгой Долматовой.

Также в шоу снялся боец смешанного стиля Магомед Исмаилов. Спортсмен родился в Нижнем Тагиле, но в семь лет вместе с семьей переехал в Махачкалу. С Исмаиловым в паре будет актер Магомед Муртазаалиев.

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На ТНТ возвращается популярное шоу «Сокровища императора»: первый выпуск выйдет 6 апреля. За солидный приз в Китае будут бороться Натан, Ирина Дубцова, Глюкоза, Маша Малиновская и боец ММА Магомед Исмаилов (родом из Нижнего Тагила), рассказали URA.RU в пресс-службе телеканала. «Мощнейший состав участников, звезды, которых редко увидишь в реалити, некоторые вообще стали огромной неожиданностью для всех нас. Это будет очень эмоциональный сезон, и для многих участников он будет поистине трансформационным. Мне приятно, что наше реалити может поменять взгляды людей и их мнения относительно самых разных ситуаций» , — поделилась ведущая шоу Ольга Бузова. Во втором сезоне звезды проходят испытания в парах. Соратником может стать кто угодно: член семьи, друг, коллега, личный помощник или любой другой. Среди участников ожидаются: Нюша с сестрой Машей Шурочкиной, Лина Джебисашвили со своим бойфрендом Юрием Фунтовым, испытатель-космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, Натан с Ириной Дубцовой, Глюкоза с художником по гриму Анной Максумовой, Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой, Гуф с сестрой Ольгой Долматовой. Также в шоу снялся боец смешанного стиля Магомед Исмаилов. Спортсмен родился в Нижнем Тагиле, но в семь лет вместе с семьей переехал в Махачкалу. С Исмаиловым в паре будет актер Магомед Муртазаалиев.
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