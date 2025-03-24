Челябинские школьники смогут получить 10 баллов ЕГЭ за блогинг и видеоигры

В Челябинске откроется площадка для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки. Комплекс, являющийся частью национальной технологической олимпиады (НТО), позволит школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ за навыки в цифровой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Запуск очных площадок для сдачи нормативов — важный шаг для развития и масштабирования ТехноГТО. Планируется, что в дальнейшем отбор будет проводиться постоянно, скоро такие площадки появятся во всех регионах России. Выпускникам-участникам ТехноГТО президентская платформа дарит возможность получить до десяти дополнительных баллов ЕГЭ», — заявил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, передает пресс-служба правительства.
Площадка, открывающаяся на базе образовательного комплекса «Смена» не менее двух раз в год начнет проводить очные испытания по нормативам ТехноГТО. Там можно будет сдать тесты по фактчекингу, цифровой навигации, разработке видеоигр, блогингу и принятию решений на основе данных. Чтобы сдать ГТО, необходимо успешно пройти онлайн-тестирование и получить не менее 70 баллов по пяти направлениям. Золотой значок будет выдаваться по результатам двух очных нормативов.
Кроме того, прохождение испытаний ТехноГТО даст возможность школьникам пополнить свои портфолио, получив баллы на Всероссийском конкурсе «Талант НТО», которые также могут быть учтены при поступлении в вузы. В целом, комплекс ТехноГТО включает в себя десять нормативов: от кибербезопасности до применения беспилотников.
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