Губернатор Орловской области уточнил, почему указал платить беременным школьницам

Приказ о платежах беременным школьницам в Орловской области был введен в соответствии с приказом Минтруда РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Журналисты не уточнили, что есть приказ Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 „Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета“, — сообщил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что более 40 регионов уже приняли эту норму, и выразил уверенность в том, что и другие субъекты России последуют их примеру.
Клычков также подчеркнул социальную значимость этой меры поддержки: он считает, что помощь беременным школьницам поможет сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Губернатор призвал воспринимать указ как часть широкой программы социальной поддержки для жителей региона в сложных жизненных обстоятельствах.
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