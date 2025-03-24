Губернатор Орловской области уточнил, почему указал платить беременным школьницам

Глава Орловской области ввел платежи беременным школьницам по указу Минтруда
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Клычков объяснил введение платежей беременным школьницам
Клычков объяснил введение платежей беременным школьницам Фото:

Приказ о платежах беременным школьницам в Орловской области был введен в соответствии с приказом Минтруда РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Журналисты не уточнили, что есть приказ Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 „Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета“, — сообщил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что более 40 регионов уже приняли эту норму, и выразил уверенность в том, что и другие субъекты России последуют их примеру.

Клычков также подчеркнул социальную значимость этой меры поддержки: он считает, что помощь беременным школьницам поможет сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Губернатор призвал воспринимать указ как часть широкой программы социальной поддержки для жителей региона в сложных жизненных обстоятельствах.

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Приказ о платежах беременным школьницам в Орловской области был введен в соответствии с приказом Минтруда РФ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «Журналисты не уточнили, что есть приказ Минтруда России от 11 февраля 2025 № 57 „Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета“, — сообщил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что более 40 регионов уже приняли эту норму, и выразил уверенность в том, что и другие субъекты России последуют их примеру. Клычков также подчеркнул социальную значимость этой меры поддержки: он считает, что помощь беременным школьницам поможет сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Губернатор призвал воспринимать указ как часть широкой программы социальной поддержки для жителей региона в сложных жизненных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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