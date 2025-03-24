В Москве горит элитный ЖК с квартирами за сотни миллионов рублей: что известно о пострадавших. Видео

В элитном московском ЖК «Роза Росса» возник пожар
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В Москве горит элитный ЖК «Роза Росса»
В Москве горит элитный ЖК «Роза Росса» Фото:

В центре Москвы произошел пожар в строящемся престижном жилом комплексе «Роза Росса». В МЧС России сообщили, что возгорание возникло в здании гостиничного комплекса с апартаментами.

Огонь охватил верхние этажи одного из шестиэтажных зданий этого комплекса. По периметру специалисты установили подъемные механизмы. Причина возгорания пока неизвестна. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

Где начался пожар

Во время проведения ремонтных работ на крыше здания «Роза Росса» вспыхнул пожар. Огонь охватил временные деревянные конструкции, которые были обшиты пластиком и установлены на крыше еще в прошлом году. Как уточнили в МЧС, пожар уже локализован.

Площадь пожара и пострадавшие

Согласно данным telegram-канала Mash, огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров. Свидетели на месте происшествия сообщали о слышимых звуках, которые напоминают взрывы. Информация о возможных жертвах или пострадавших на данный момент отсутствует.

Перекрыто движение

В связи с пожаром на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе по улице Россолимо в Москве временно ограничено движение. Об этом сообщает московский департамент транспорта. По информации МЧС РФ, на месте происшествия работают свыше 70 специалистов и 20 единиц техники.

Стоимость апартаментов в ЖК «Роза Росса»

По предварительным данным, стоимость пентхауса в данном ЖК, где возникло возгорание, превышает 3,5 миллиарда рублей. Этот объект недвижимости отличается высокой стоимостью, как и другие апартаменты «Роза Росса». Например, минимальная цена за студию площадью 26 квадратных метров начинается от 26 миллионов рублей, а средняя стоимость жилья в этом ЖК достигает 130 миллионов рублей.

На момент возгорания пентхаус еще не был заселен. Информация о пожаре вызвала временную остановку работы сайта жилого комплекса, поэтому точные сведения о стоимости недвижимости станут доступны лишь после возобновления его функционирования, пишет telegram-канал Readovka.

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В центре Москвы произошел пожар в строящемся престижном жилом комплексе «Роза Росса». В МЧС России сообщили, что возгорание возникло в здании гостиничного комплекса с апартаментами. Огонь охватил верхние этажи одного из шестиэтажных зданий этого комплекса. По периметру специалисты установили подъемные механизмы. Причина возгорания пока неизвестна. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU. Где начался пожар Во время проведения ремонтных работ на крыше здания «Роза Росса» вспыхнул пожар. Огонь охватил временные деревянные конструкции, которые были обшиты пластиком и установлены на крыше еще в прошлом году. Как уточнили в МЧС, пожар уже локализован. Площадь пожара и пострадавшие Согласно данным telegram-канала Mash, огонь охватил территорию свыше 1000 квадратных метров. Свидетели на месте происшествия сообщали о слышимых звуках, которые напоминают взрывы. Информация о возможных жертвах или пострадавших на данный момент отсутствует. Перекрыто движение В связи с пожаром на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе по улице Россолимо в Москве временно ограничено движение. Об этом сообщает московский департамент транспорта. По информации МЧС РФ, на месте происшествия работают свыше 70 специалистов и 20 единиц техники. Стоимость апартаментов в ЖК «Роза Росса» По предварительным данным, стоимость пентхауса в данном ЖК, где возникло возгорание, превышает 3,5 миллиарда рублей. Этот объект недвижимости отличается высокой стоимостью, как и другие апартаменты «Роза Росса». Например, минимальная цена за студию площадью 26 квадратных метров начинается от 26 миллионов рублей, а средняя стоимость жилья в этом ЖК достигает 130 миллионов рублей. На момент возгорания пентхаус еще не был заселен. Информация о пожаре вызвала временную остановку работы сайта жилого комплекса, поэтому точные сведения о стоимости недвижимости станут доступны лишь после возобновления его функционирования, пишет telegram-канал Readovka.
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