Матери избитой 16-летней студентки отказали в возбуждении уголовного дела

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Девушку избили за то, что она якобы распространяла слухи
Девушку избили за то, что она якобы распространяла слухи Фото:

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения 16-летней студентки в Пермском крае. Побои ей нанесла сверстница. Другие учащиеся сняли происходящее на видео. 5 марта 2025 года мать пострадавшей обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Верещагинский». 

«Полиция установила, что четыре студентки Агротехнического филиала Верещагинского многопрофильного техникума в Зюкайке окружили пострадавшую. Нападавшей является 17-летняя девушка, которая состоит на учете в отделе ПДН. Поводом для драки стали слухи, которая потерпевшая якобы распространяла про подругу обидчицы. Жертве нанесены удары руками и ногами: в голову, бок, в плечо, поясницу, предплечье», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на постановление полиции. 

МВД по Пермскому краю не нашли в действиях 17-летней нападавшей признаков уголовной статьи «Побои». По этой причине пришел отказ в возбуждении уголовного дела. При этом зачинщице драки грозит административная ответственность по той же статье. Ее могут оштрафовать, отправить под арест, либо на обязательные работы. 

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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения 16-летней студентки в Пермском крае. Побои ей нанесла сверстница. Другие учащиеся сняли происходящее на видео. 5 марта 2025 года мать пострадавшей обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Верещагинский».  «Полиция установила, что четыре студентки Агротехнического филиала Верещагинского многопрофильного техникума в Зюкайке окружили пострадавшую. Нападавшей является 17-летняя девушка, которая состоит на учете в отделе ПДН. Поводом для драки стали слухи, которая потерпевшая якобы распространяла про подругу обидчицы. Жертве нанесены удары руками и ногами: в голову, бок, в плечо, поясницу, предплечье», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на постановление полиции.  МВД по Пермскому краю не нашли в действиях 17-летней нападавшей признаков уголовной статьи «Побои». По этой причине пришел отказ в возбуждении уголовного дела. При этом зачинщице драки грозит административная ответственность по той же статье. Ее могут оштрафовать, отправить под арест, либо на обязательные работы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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