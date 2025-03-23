«Какой-то базар, а не праздник»: что ямальцам не понравилось на Дне оленевода в Салехарде

В Салехарде прошло празднование Дня оленевода, в соцсетях местные жители делятся впечатлениями о мероприятии. Они сообщают, что из праздника сделали «базар», а организаторы стали забывать про традиции КМНС.
«Какой-то базар, а не праздник»
«Это был самый худший день оленевода! Ничего не понятно, какой-то базар, а не праздник. Забываете вы про коренной народ и традиции», — написали в анонимном посте в группе VK «В Салехарде / объявления / Салехард».
Под постом местные жители поддержали мнение. «Что случилось, почему была такая плохая организация праздника, я местных то первый раз так мало увидел. Где наш весь колоритный народ, вы что сюда больше туристов и избранных позвали?», — написали в комментариях салехардцы.
«35 чумов и ни в один не можешь зайти»
Жители сообщили в соцсетях, что в чумы не пускали даже погреться. У них сложилось мнение, что вход был только для приглашенных гостей.
«Сложилось такое чувство, что праздник стал коммерческим проектом Вы видели, сколько чумов поставили? Они, вы думаете, для народа были сделаны? Нет, для избранных только, даже погреться зайти выгоняли», — сообщили в комментариях горожане.
Такое мнение разделил и другие жители. «Власть проводит праздник не для населения, а для гостей. 35 чумов и не один в чум не можешь зайти», — пишут салехардцы.
Оленеводы не дождались хороших призов
Тундровики в соцсетях сообщают, что в юбилейный год ожидали подарки лучше, чем в прошлом году. Но призы оказались скромнее даже по сравнению с теми, что были вручены в Новом Уренгое.
«Этот праздник юбилейный и все ожидали, что призы для оленеводов будут лучше, чем обычно. В Новом Уренгое, например, дарили 200-300 тысяч деньгами за призовые места. Как круто запастись продуктами на лето. Даже в поселках призы лучше, чем в Салехарде. А в нашей столице Ямала оленеводам дают какой-то сертификат на 20-30 тысяч», — пишут в соцсетях.
В комментариях под постом салехардцы также отметили, что приглашенных артистов мало кто знал. «Блогеры… Какой-то телеведущий с „Доброе утро“. Зачем нам женщина „волкомедведь“? Наши местные прекрасные артисты», — комментируют горожане.
Навигация, «скромные» цены на такси и рыбу
«Почему показ национальной одежды проходил не на главной сцене, а где-то в углу на малюсенькой сцене. Многие просто не знали, что показ уже прошел. И зачем проводить волейбол, баскетбол и т.д., все в одну кучу замешали», — написали в анонимном посте в группе VK «Подслушано в Салехарде».
Под постом местные жители также отметили, что в этот день были завышенные цены на такси. «Особенно порадовали цены на такси в этот день. Не понимаю, почему так скромно брали, можно было в честь праздника и 1000, вечерком! Ребята, лихва приносит только потери», — пишут салехардцы. Они отмечают, что даже катание на оленьих упряжках стоило дешевле.
Не осталась без внимания и стоимость рыбы. «А как же муксун за один кг 3000 рублей. Сразу все на таксистов», — сообщили в комментариях.
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