Единственный выживший солдат ВСУ рассказал о прорыве через границу у Белгорода

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Командование ВСУ уверило группу бойцов, что на российской границе нет военных, но в итоге в бою с ВС РФ из украинских солдат выжил только один
Командование ВСУ уверило группу бойцов, что на российской границе нет военных, но в итоге в бою с ВС РФ из украинских солдат выжил только один Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный, стрелок 1-го батальона 225-го штурмового полка ВСУ с позывным «Рига» Роман Лысенко рассказал о событиях в Краснояружском районе Белгородской области, где группа ВСУ пыталась проникнуть через российскую границу. Он отметил, что из всего состава оказался единственным выжившим.

«На территорию Белгородской области он пытался прорваться в составе группы из 30 человек. Командование ВСУ обещало им, что там они будут грабить дома местных жителей, а российских войск на границе нет», — передает слова Лысенко telegram-канал «Северный ветер». 

В результате столкновения с ВС РФ были уничтожены 25 украинских солдат из группы Романа Лысенко. Сам боец утверждал, что о судьбе оставшихся четырех военных ничего не известно. Лысенко был захвачен в плен в лесной зоне приграничной территории. Он выразил благодарность бойцам группировки «Север», которые, по его словам, спасли ему жизнь. Роман Лысенко остался единственным выжившим участником своей группы.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило о поражении украинской армии на белгородском направлении в районах Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья Сумской области. В этих боевых действиях противник потерял более 175 военнослужащих, согласно официальным данным.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отбросили украинских военных из района Демидовки в Белгородской области, они пытались прорваться через населенный пункт на российскую территорию. ВСУ вынуждены были отступить в Сумскую область. 

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Украинский военнопленный, стрелок 1-го батальона 225-го штурмового полка ВСУ с позывным «Рига» Роман Лысенко рассказал о событиях в Краснояружском районе Белгородской области, где группа ВСУ пыталась проникнуть через российскую границу. Он отметил, что из всего состава оказался единственным выжившим. «На территорию Белгородской области он пытался прорваться в составе группы из 30 человек. Командование ВСУ обещало им, что там они будут грабить дома местных жителей, а российских войск на границе нет», — передает слова Лысенко telegram-канал «Северный ветер».  В результате столкновения с ВС РФ были уничтожены 25 украинских солдат из группы Романа Лысенко. Сам боец утверждал, что о судьбе оставшихся четырех военных ничего не известно. Лысенко был захвачен в плен в лесной зоне приграничной территории. Он выразил благодарность бойцам группировки «Север», которые, по его словам, спасли ему жизнь. Роман Лысенко остался единственным выжившим участником своей группы. В свою очередь, Минобороны РФ сообщило о поражении украинской армии на белгородском направлении в районах Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья Сумской области. В этих боевых действиях противник потерял более 175 военнослужащих, согласно официальным данным. Ранее сообщалось, что ВС РФ отбросили украинских военных из района Демидовки в Белгородской области, они пытались прорваться через населенный пункт на российскую территорию. ВСУ вынуждены были отступить в Сумскую область. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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