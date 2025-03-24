В Челябинске ФСБ задержала лидера банды рэкетиров

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Силовики полагают, что задержанный - лидер преступной банды
Силовики полагают, что задержанный - лидер преступной банды Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали мужчину, который вымогал деньги у жителя региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, есть основания полагать, что задержанным оказался лидер ОПГ, специализирующейся на рэкете.

«Фигурант, угрожая применением насильственных действий, опасных для жизни и здоровья требовал от жителя региона 1,5 млн рублей, а также оказывал психологическое воздействие на потерпевшего различными методами, угрожая применением физического насилия. Есть основания полагать, что задержанный является лидером организованного преступного формирования, образованного из числа жителей Челябинской области и Республики Башкортостан, которым совершены и другие эпизоды вымогательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Сейчас предполагаемый лидер задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали мужчину, который вымогал деньги у жителя региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, есть основания полагать, что задержанным оказался лидер ОПГ, специализирующейся на рэкете. «Фигурант, угрожая применением насильственных действий, опасных для жизни и здоровья требовал от жителя региона 1,5 млн рублей, а также оказывал психологическое воздействие на потерпевшего различными методами, угрожая применением физического насилия. Есть основания полагать, что задержанный является лидером организованного преступного формирования, образованного из числа жителей Челябинской области и Республики Башкортостан, которым совершены и другие эпизоды вымогательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Сейчас предполагаемый лидер задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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