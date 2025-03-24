В Челябинске ФСБ задержала лидера банды рэкетиров

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали мужчину, который вымогал деньги у жителя региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, есть основания полагать, что задержанным оказался лидер ОПГ, специализирующейся на рэкете.
«Фигурант, угрожая применением насильственных действий, опасных для жизни и здоровья требовал от жителя региона 1,5 млн рублей, а также оказывал психологическое воздействие на потерпевшего различными методами, угрожая применением физического насилия. Есть основания полагать, что задержанный является лидером организованного преступного формирования, образованного из числа жителей Челябинской области и Республики Башкортостан, которым совершены и другие эпизоды вымогательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Сейчас предполагаемый лидер задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».