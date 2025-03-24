Пермскую оппозицию подозревают в претензиях на мандат «Росхима» в Березниках

«Справедливая Россия» в Березниках готовится бороться на выборах с депутатом от «Березниковского содового завода» (входит в холдинг «Росхим»). К такому выводу пришли источники URA.RU, проанализировав предвыборные мероприятия эсеров. Они анонсировали обучение по ЖКХ в округе, который представляет топ-менеджер БСЗ.
«Технолог эсеров в Березниках и бывший депутат Андрей Рашидов анонсировал в своих соцсетях обучение по вопросам ЖКХ для жителей города. И опубликовал список из адресов, кому доступны эти встречи. Среди них оказались дома из округа №8. Из чего можно сделать предположение, что кто-то из эсеров, а скорее всего сам Рашидов, намерены выдвинуть здесь свои кандидатуры», — говорят собеседники.
Округ №8 в думе сейчас представляет директор по производству «Березниковского содового завода» Романа Зарипова. Сам Рашидов говорит, что указанные в объявлении адреса — это дома, входящие в избирательные округа №4 и №10, от которых избраны в думу действующие депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Горяев и Александр Кивелев. А что касается восьмого округа, то здесь он вырос и родился. «Мы просто включили округа наших депутатов и район, где я родился, пошел в детский сад, школу, нашел друзей, которые там живут и сейчас. Люди обращаются ко мне, поэтому мы решили и для них провести обучение», — отметил Рашидов.
При этом он не стал опровергать, что не намерен баллотироваться от округа. «Категорически никто ничего не может сказать», — отметил экс-депутат. И добавил, что шумиха вокруг деятельности эсеров в Березниках направлена на то, чтобы «умышленно столкнуть их с промышленниками». А учеба по ЖКХ со временем будет масштабироваться и на другие дома в Березниках. Ранее URA.RU сообщало, что пул эсеров ведет на выборы депутат ЗС Григорий Малинин.
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