Штаб эсеров на выборах в Березниках возглавил бывший депутат-коммунист

Экс-депутат думы Березников Андрей Рашидов решил участвовать в новых выборах в территории. Источники URA.RU в Березниках говорят, что Рашидов, ранее баллотировавшийся от КПРФ, пойдет под флагами эсеров. Два года назад Рашидова признали виновным в мошенничестве и лишили мандата.
«Березниковские эсеры начали активную подготовку к выборам в думу. Главным политтехнологом они наняли экс-депутата коммуниста Андрея Рашидова. Сам Рашидов тоже будет баллотироваться», — отметил инсайдер.
По его данным, уже сейчас Рашидов занимается информационным сопровождением действующих депутатов-эсеров (Александр Кивелев и Дмитрий Горяев) и формирует пул агигаторов во всех районах города. «Перед Рашидовым стоит непростая задача избрать пул березниковских предпринимателей в новый состав думы. Ему будет противостоять коалиция промышленных предприятий поддержавших кандидатов от партии „Единая Россия“», — говорит собеседник.
Андрей Рашидов — бывший директор местной ДЮСШ «Кристал». В 2019 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии, но через девять месяцев кассация отменила этот приговор. В апреле 2022 года при повторном рассмотрении Рашидов был оправдан. Но прокуратура вышла в краевой суд и отменила оправдательный приговор. В итоге в июне 2023 мгода суд опять признал его виновным в мошенничестве. Но освободил от наказания. Однако дума лишила его мандата на основании вступившего в силу решения суда.
Рашидов пояснил URA.RU, что действительно хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборы в сентябре. И действительно от «Справедливой России». На выборы 2020 года при этом он шел от КПРФ. «С эсерами я давно работаю. И всегда, на самом деле, консультировал коллег по технологическим вопросам», — пояснил Рашидов. Он рассказал, что неделю назад ему пришел ответ из ЦИК на его запрос, где было отмечено, что все ограничения, наложенные ранее судом, с него сняты и он может баллотироваться вновь. Округ Рашидов пока предсказуемо не раскрывает. Ранее URA.RU сообщало, что эсеры, ведомые депутатом заксобрания Григорием Малининым, намерены взять треть мест в новой думе. Рашидов заявил, что это не так, команде хватит и трех мест.
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