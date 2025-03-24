В Челябинске на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта автомобиль сбили и протащил по земле женщину и ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля „Уаз Патриот“ наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В ДТП телесные повреждения получила женщина и ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Судя по камерам наружного наблюдения, ДТП на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта произошло в 15:36. Женщина с ребенком перебегали дорогу на разрешающий сигнал, когда их сбил автомобиля. Машина протащила по земле женщину и ребенка. На место прибыли скорая и реанимация.
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