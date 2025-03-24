Автомобиль сбил женщину с ребенком на перекрестке в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП прибыла машина реанимации
На место ДТП прибыла машина реанимации Фото:

В Челябинске на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта автомобиль сбили и протащил по земле женщину и ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля „Уаз Патриот“ наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В ДТП телесные повреждения получила женщина и ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Судя по камерам наружного наблюдения, ДТП на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта произошло в 15:36. Женщина с ребенком перебегали дорогу на разрешающий сигнал, когда их сбил автомобиля. Машина протащила по земле женщину и ребенка. На место прибыли скорая и реанимация.

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В Челябинске на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта автомобиль сбили и протащил по земле женщину и ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля „Уаз Патриот“ наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В ДТП телесные повреждения получила женщина и ребенок», — сообщили в пресс-службе ведомства. Судя по камерам наружного наблюдения, ДТП на пересечении улицы Бейвеля и Краснопольского проспекта произошло в 15:36. Женщина с ребенком перебегали дорогу на разрешающий сигнал, когда их сбил автомобиля. Машина протащила по земле женщину и ребенка. На место прибыли скорая и реанимация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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