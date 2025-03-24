Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с российскими коллегами в Москве

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Сийярто приедет в Москву
Сийярто приедет в Москву Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится с российскими министрами в Москве 26 марта. Об этом сообщил сам глава венгерского МИД.

«Глава МИД Венгрии заявил, что в среду в Москве встретится с российскими министрами...» — пишет РИА Новости. В рамках визита Сийярто планируется обсуждение переговоров между Россией и США по ситуации на Украине.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится с российскими министрами в Москве 26 марта. Об этом сообщил сам глава венгерского МИД. «Глава МИД Венгрии заявил, что в среду в Москве встретится с российскими министрами...» — пишет РИА Новости. В рамках визита Сийярто планируется обсуждение переговоров между Россией и США по ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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