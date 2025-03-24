Глава МИД Венгрии Сийярто встретится с российскими коллегами в Москве

Сийярто приедет в Москву
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретится с российскими министрами в Москве 26 марта. Об этом сообщил сам глава венгерского МИД.
«Глава МИД Венгрии заявил, что в среду в Москве встретится с российскими министрами...» — пишет РИА Новости. В рамках визита Сийярто планируется обсуждение переговоров между Россией и США по ситуации на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.