Пермяк отсудил у полиции деньги за задержание

Житель Чусового Пермского края в судебном порядке взыскал у полиции деньги за то, что его задержали дольше положенного срока. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
В своих исковых требованиях пермяк указал, что был задержан в 15:40 на улице и доставлен в участок, но суд по его задержания прошел только на следующий день. «Период с 15:40 до 08:20 следующего дня был не учтен при расчете срока его задержания. Это нарушило его права», — говорится в решении суда.
В своих требованиях мужчина указал, что ему был причинен моральный вред. Он просил выплатить ему 15 000 рублей. Суд частично удовлетворил его требования и решил, что ему положено 1 500 рублей.
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