Пермяк отсудил у полиции деньги за задержание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину задерживали дольше, чем положено
Мужчину задерживали дольше, чем положено Фото:

Житель Чусового Пермского края в судебном порядке взыскал у полиции деньги за то, что его задержали дольше положенного срока. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

В своих исковых требованиях пермяк указал, что был задержан в 15:40 на улице и доставлен в участок, но суд по его задержания прошел только на следующий день. «Период с 15:40 до 08:20 следующего дня был не учтен при расчете срока его задержания. Это нарушило его права», — говорится в решении суда.

В своих требованиях мужчина указал, что ему был причинен моральный вред. Он просил выплатить ему 15 000 рублей. Суд частично удовлетворил его требования и решил, что ему положено 1 500 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Чусового Пермского края в судебном порядке взыскал у полиции деньги за то, что его задержали дольше положенного срока. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU. В своих исковых требованиях пермяк указал, что был задержан в 15:40 на улице и доставлен в участок, но суд по его задержания прошел только на следующий день. «Период с 15:40 до 08:20 следующего дня был не учтен при расчете срока его задержания. Это нарушило его права», — говорится в решении суда. В своих требованиях мужчина указал, что ему был причинен моральный вред. Он просил выплатить ему 15 000 рублей. Суд частично удовлетворил его требования и решил, что ему положено 1 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...