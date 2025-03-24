Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

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Московский суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной», — написали в telegram-канале пресс-службы. Там добавили, что Лерчек проведет под домашним арестом еще два месяца. Решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела, в котором блогер проходит по обвинению.

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Московский суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. «Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной», — написали в telegram-канале пресс-службы. Там добавили, что Лерчек проведет под домашним арестом еще два месяца. Решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела, в котором блогер проходит по обвинению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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