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Московский суд продлил домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Валерии Чекалиной», — написали в telegram-канале пресс-службы. Там добавили, что Лерчек проведет под домашним арестом еще два месяца. Решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела, в котором блогер проходит по обвинению.
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