В Ноябрьске собрались айтишники из разных регионов страны

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В Ноябрьске стартовала IT-неделя (архивное фото)
В Ноябрьске стартовала IT-неделя (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) началась IT-неделя, мероприятие собрало представителей сферы с разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Самый южный город округа стал местом притяжения ИТ-сообщества со всего региона и других субъектов страны. Череда мероприятий началась с масштабных киберучений, 26 марта пройдет региональная конференция по импортозамещению», — сказано на сайте окружного правительства. 

Трехдневные киберучения будут проходить на виртуальном полигоне, где воссоздана инфраструктура информационных систем госучреждений и различных предприятий. Задача заключается в выявлении всех атакующих действий и минимизации ущерба от действий злоумышленников. Программа продолжится региональной конференцией и завершится форумом «Цифра.Док».

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В Ноябрьске (ЯНАО) началась IT-неделя, мероприятие собрало представителей сферы с разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. «Самый южный город округа стал местом притяжения ИТ-сообщества со всего региона и других субъектов страны. Череда мероприятий началась с масштабных киберучений, 26 марта пройдет региональная конференция по импортозамещению», — сказано на сайте окружного правительства.  Трехдневные киберучения будут проходить на виртуальном полигоне, где воссоздана инфраструктура информационных систем госучреждений и различных предприятий. Задача заключается в выявлении всех атакующих действий и минимизации ущерба от действий злоумышленников. Программа продолжится региональной конференцией и завершится форумом «Цифра.Док».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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