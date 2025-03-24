В Ноябрьске собрались айтишники из разных регионов страны

В Ноябрьске (ЯНАО) началась IT-неделя, мероприятие собрало представителей сферы с разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.
«Самый южный город округа стал местом притяжения ИТ-сообщества со всего региона и других субъектов страны. Череда мероприятий началась с масштабных киберучений, 26 марта пройдет региональная конференция по импортозамещению», — сказано на сайте окружного правительства.
Трехдневные киберучения будут проходить на виртуальном полигоне, где воссоздана инфраструктура информационных систем госучреждений и различных предприятий. Задача заключается в выявлении всех атакующих действий и минимизации ущерба от действий злоумышленников. Программа продолжится региональной конференцией и завершится форумом «Цифра.Док».
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