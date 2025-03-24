ЛДПР в Челябинской области поможет жильцам избавиться от недобросовестных УК

24 марта 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

Виталий Пашин предлагает на законодательном уровне поставить барьер недобросовестным коммунальщикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидер ЛДПР в Челябинской области, депутат заксобрания Виталий Пашин предложил на законодательном уровне лишать лицензий управляющие компании, которые неспособны обеспечить надлежащее обслуживание домов. Об этом он заявил по итогам встречи с жильцами дома №13 и соседних многоэтажек по улице Калинина, пожаловавшихся на работу УК «Мой дом Урал». «Люди рассказали, что после недавнего ремонта кровли, который проводили сотрудники данной организации, проблема с протечками не только не была решена, но и, наоборот, обострилась. В дождливую погоду жильцов верхних этажей регулярно заливает», — пояснил URA.RU Пашин. Он лично побывал в одной из квартир 13-го дома. «Мне пришлось помочь жительнице слить воду из натяжного потолка, просочившуюся туда с „отремонтированной“ крыши здания. Отсюда вопрос к специалистам компании „Мой дом Урал“: почему я и владельцы пострадавших от протечек квартир должны делать за них эту работу?» — возмущается парламентарий. Также, по словам Виталия Пашина, вызывают тревогу состояние лестничных клеток и фасады дома. «Подъезды — в ужасающем виде, а фасадные стены дома и вовсе обваливаются. Натянутая коммунальщиками красная ленточка — фиговый листок! Она не уберегает играющих рядом с домом детей от опасности получить травмы и увечья», — подчеркнул партиец. Новость по теме ЛДПР переселила из трущоб в новостройку 40 челябинских семей ЛДПР не оставит жителей проблемных домов один на один с недобросовестной УК, сообщил Пашин. Помимо правовой помощи жильцам, если они захотят сменить «управляйку», он анонсировал проведение мониторинга работы компаний. Неспособные или нежелающие обеспечить надлежащее качество обслуживания должны лишиться лицензии. Сейчас федеральный парламент принял в первом чтении законопроект о стандарте отчетности для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В соответствии с ним организации должны будут подробно отчитываться, сколько средств они собрали с граждан, что конкретно на эти деньги сделали и во что обошлась каждая услуга, рассказывает депутат Госдумы Светлана Разворотнева. «Вместе с тем на основании смет и отраслевых тарифных соглашений нужно вводить государственное регулирование расценок на содержание и текущий ремонт каждого многоквартирного дома. Потому что в настоящее время эта плата формируется и взимается в произвольном порядке. Как говорится, от нуля до бесконечности», — поясняет эксперт. Не менее важно разделить формирование расценок на содержание и текущий ремонт. Поскольку в первом случае перечень работ — величина постоянная, а во втором — должна учитывать текущую ситуацию каждого дома по итогам обследований, которые коммунальщики проводят ежегодно весной и осенью, делится Разворотнева. «Вообще-то такой подход предусмотрен Жилищным Кодексом, но он не работает. Между тем именно собственники должны каждый раз утверждать перечень работ в рамках текущего ремонта и выплачивать деньги только по факту его проведения. Необходимо упростить и саму процедуру подписания акта выполненных работ между УК и представителем собственников», — говорит депутат. На бумаге этот механизм существует, но тоже не применяется. Поэтому готовится еще один законопроект, который опишет, кто подписывает акт, в какие сроки и как надлежит действовать в случае несогласия той или иной стороны. Например, если ремонт осуществлен в неполном объеме или ненадлежащего качества, у собственников должно быть право произвести перерасчет, уточнила Разворотнева. «Также целесообразно уходить от практики, когда на основании выданных госжилинспекцией лицензий компании получают право на управление конкретными домами. Такие решения должны принимать только собственники жилья», — убеждена она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер ЛДПР в Челябинской области, депутат заксобрания Виталий Пашин предложил на законодательном уровне лишать лицензий управляющие компании, которые неспособны обеспечить надлежащее обслуживание домов. Об этом он заявил по итогам встречи с жильцами дома №13 и соседних многоэтажек по улице Калинина, пожаловавшихся на работу УК «Мой дом Урал». «Люди рассказали, что после недавнего ремонта кровли, который проводили сотрудники данной организации, проблема с протечками не только не была решена, но и, наоборот, обострилась. В дождливую погоду жильцов верхних этажей регулярно заливает», — пояснил URA.RU Пашин. Он лично побывал в одной из квартир 13-го дома. «Мне пришлось помочь жительнице слить воду из натяжного потолка, просочившуюся туда с „отремонтированной“ крыши здания. Отсюда вопрос к специалистам компании „Мой дом Урал“: почему я и владельцы пострадавших от протечек квартир должны делать за них эту работу?» — возмущается парламентарий. Также, по словам Виталия Пашина, вызывают тревогу состояние лестничных клеток и фасады дома. «Подъезды — в ужасающем виде, а фасадные стены дома и вовсе обваливаются. Натянутая коммунальщиками красная ленточка — фиговый листок! Она не уберегает играющих рядом с домом детей от опасности получить травмы и увечья», — подчеркнул партиец. ЛДПР не оставит жителей проблемных домов один на один с недобросовестной УК, сообщил Пашин. Помимо правовой помощи жильцам, если они захотят сменить «управляйку», он анонсировал проведение мониторинга работы компаний. Неспособные или нежелающие обеспечить надлежащее качество обслуживания должны лишиться лицензии. Сейчас федеральный парламент принял в первом чтении законопроект о стандарте отчетности для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В соответствии с ним организации должны будут подробно отчитываться, сколько средств они собрали с граждан, что конкретно на эти деньги сделали и во что обошлась каждая услуга, рассказывает депутат Госдумы Светлана Разворотнева. «Вместе с тем на основании смет и отраслевых тарифных соглашений нужно вводить государственное регулирование расценок на содержание и текущий ремонт каждого многоквартирного дома. Потому что в настоящее время эта плата формируется и взимается в произвольном порядке. Как говорится, от нуля до бесконечности», — поясняет эксперт. Не менее важно разделить формирование расценок на содержание и текущий ремонт. Поскольку в первом случае перечень работ — величина постоянная, а во втором — должна учитывать текущую ситуацию каждого дома по итогам обследований, которые коммунальщики проводят ежегодно весной и осенью, делится Разворотнева. «Вообще-то такой подход предусмотрен Жилищным Кодексом, но он не работает. Между тем именно собственники должны каждый раз утверждать перечень работ в рамках текущего ремонта и выплачивать деньги только по факту его проведения. Необходимо упростить и саму процедуру подписания акта выполненных работ между УК и представителем собственников», — говорит депутат. На бумаге этот механизм существует, но тоже не применяется. Поэтому готовится еще один законопроект, который опишет, кто подписывает акт, в какие сроки и как надлежит действовать в случае несогласия той или иной стороны. Например, если ремонт осуществлен в неполном объеме или ненадлежащего качества, у собственников должно быть право произвести перерасчет, уточнила Разворотнева. «Также целесообразно уходить от практики, когда на основании выданных госжилинспекцией лицензий компании получают право на управление конкретными домами. Такие решения должны принимать только собственники жилья», — убеждена она.