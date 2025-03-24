В результате ускоренного таяния снежного покрова в деревне Духовка, которая расположена в Шатровском районе Курганской области, произошло частичное затопление моста через реку Исеть. Тем не менее, данная ситуация не представляет собой угрозы для местных. Движение транспорта через мост продолжается в стандартном режиме, без ограничений. Об этом сообщила администрация Шатровского муниципального округа.
«Угрозы подтопления населенного пункта нет. На сегодняшний день движение по мосту остается открытым», — сообщила администрация округа в официальном telegram-канале. Это подтверждает, что ситуация находится под контролем местных властей, несмотря на природные испытания.
Кроме того, администрация округа принимает меры для минимизации последствий. В Духовку переброшен дополнительный пожарный автомобиль, создан временный муниципальный пост, а с моста временно демонтированы перила для предотвращения его возможного разрушения. Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей и сохранность инфраструктуры.
Подобные ситуации с подтоплениями в Курганской области уже имели место ранее, например, в селе Кушма Шумихинского округа, где из-за активного таяния снега и разлива реки Чесноковка произошло временное закрытие дороги. Тогда власти ввели режим повышенной готовности и провели необходимые меры по укреплению дорожного полотна, что позволило восстановить безопасность транспортного сообщения.
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