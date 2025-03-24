Спортсмены, бизнесмены, политики: в ЯНАО продают вещи с автографами знаменитостей. Фото

В ЯНАО продают доллар с автографом Игоря Рыбакова за один миллион рублей
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Ямальцы продают автографы знаменитостей (архивное фото)
Ямальцы продают автографы знаменитостей (архивное фото) Фото:

В ЯНАО продают вещи с автографами знаменитостей, стоимость которых может доходить до миллиона рублей. О самых интересных лотах с автографами, продающихся на Ямале, URA.RU рассказали в «Авито».

Доллар с автографом бизнесмена из списка Forbes

«Везучий бакс» с автографом российского бизнесмена и мецената Игоря Рыбакова, входящего в список Forbes, продают в Ноябрьске (ЯНАО) за один миллион рублей. По мнению продавца, доллар с подписью Рыбакова символизирует успех и удачу.

Кепка с автографом гонщика «Формулы-1»

В Надыме (ЯНАО) можно купить оригинальную кепку с автографом чемпиона мира «Формулы-1», финского пилота, Кими Райкконена. Редкую вещь с гонок 2018 года продают за 300 000 рублей.

Коньки с автографом прославленного тренера по фигурному катанию

Профессиональные коньки для фигурного катания с автографом Этери Тутберидзе — одной из лучших тренеров международного уровня, воспитавшую чемпионок Алину Загитову, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, продаются в Лабытнанги (ЯНАО). Цена коньков — 50 000 рублей.

Книга российского политика

Книгу с автографом российского политического деятеля Анатолия Собчака продают Ноябрьске. Издание книги «Хождение во власть», повествующей о становлении парламентаризма в России за авторством Собчака, можно купить за 11 000 рублей.

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В ЯНАО продают вещи с автографами знаменитостей, стоимость которых может доходить до миллиона рублей. О самых интересных лотах с автографами, продающихся на Ямале, URA.RU рассказали в «Авито». Доллар с автографом бизнесмена из списка Forbes «Везучий бакс» с автографом российского бизнесмена и мецената Игоря Рыбакова, входящего в список Forbes, продают в Ноябрьске (ЯНАО) за один миллион рублей. По мнению продавца, доллар с подписью Рыбакова символизирует успех и удачу. Кепка с автографом гонщика «Формулы-1» В Надыме (ЯНАО) можно купить оригинальную кепку с автографом чемпиона мира «Формулы-1», финского пилота, Кими Райкконена. Редкую вещь с гонок 2018 года продают за 300 000 рублей. Коньки с автографом прославленного тренера по фигурному катанию Профессиональные коньки для фигурного катания с автографом Этери Тутберидзе — одной из лучших тренеров международного уровня, воспитавшую чемпионок Алину Загитову, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, продаются в Лабытнанги (ЯНАО). Цена коньков — 50 000 рублей. Книга российского политика Книгу с автографом российского политического деятеля Анатолия Собчака продают Ноябрьске. Издание книги «Хождение во власть», повествующей о становлении парламентаризма в России за авторством Собчака, можно купить за 11 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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