В ЯНАО продают вещи с автографами знаменитостей, стоимость которых может доходить до миллиона рублей. О самых интересных лотах с автографами, продающихся на Ямале, URA.RU рассказали в «Авито».
Доллар с автографом бизнесмена из списка Forbes
«Везучий бакс» с автографом российского бизнесмена и мецената Игоря Рыбакова, входящего в список Forbes, продают в Ноябрьске (ЯНАО) за один миллион рублей. По мнению продавца, доллар с подписью Рыбакова символизирует успех и удачу.
Кепка с автографом гонщика «Формулы-1»
В Надыме (ЯНАО) можно купить оригинальную кепку с автографом чемпиона мира «Формулы-1», финского пилота, Кими Райкконена. Редкую вещь с гонок 2018 года продают за 300 000 рублей.
Коньки с автографом прославленного тренера по фигурному катанию
Профессиональные коньки для фигурного катания с автографом Этери Тутберидзе — одной из лучших тренеров международного уровня, воспитавшую чемпионок Алину Загитову, Евгению Медведеву, Камилу Валиеву, продаются в Лабытнанги (ЯНАО). Цена коньков — 50 000 рублей.
Книга российского политика
Книгу с автографом российского политического деятеля Анатолия Собчака продают Ноябрьске. Издание книги «Хождение во власть», повествующей о становлении парламентаризма в России за авторством Собчака, можно купить за 11 000 рублей.
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