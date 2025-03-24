Водителя автобуса, разбившегося в смертельном ДТП в Крыму, задержали

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Следователи СК задержали водителя рейсового автобуса, который попал в серьезное ДТП в Симферополе. Об этом сообщает Следственный Комитет. «Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого», — сообщает telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации. Следственные органы намерены предъявить подозреваемому обвинения и обратиться в суд с просьбой о выборе меры пресечения.
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