В Курганской области вода почти отрезала село от «большой земли». Видео

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Спецтехника смогла проехать по подтопленной дороге (архивное фото)
Спецтехника смогла проехать по подтопленной дороге (архивное фото) Фото:

В Целинном округе Курганской области река Уй вышла на дорогу. Вода разлилась рядом с селом Усть-Уйское и преградила путь местным жителям к «большой земле». Об этом сообщил местный telegram-канал.

«В Усть-Уйском вода вышла на дорогу и отрезала село от „большой земли“», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». Также telegram-канал опубликовал видеоролик, на котором видно, что вода перетекает через дорогу. Через подтопленный участок дороги смогла проехать спецтехника. В соцсетях сообщается, что подтопленная дорога — единственная в Усть-Уйском.

Глава Целинного округа Петр Скоробогатов ранее сообщил о подготовке к разливу реки Уй. Мост в Усть-Уйском укреплен, уровень воды в реке растет, но угрозы нет. В районе сделаны запасы продуктов, медикаментов и топлива. Также готова пожарная техника и будет открыт дополнительный пожарный пост в деревне Красный Октябрь. Дорогу к деревне уже проверили и скоро начнут ремонт. 

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В Целинном округе Курганской области река Уй вышла на дорогу. Вода разлилась рядом с селом Усть-Уйское и преградила путь местным жителям к «большой земле». Об этом сообщил местный telegram-канал. «В Усть-Уйском вода вышла на дорогу и отрезала село от „большой земли“», — указано в telegram-канале «ЧП Курган». Также telegram-канал опубликовал видеоролик, на котором видно, что вода перетекает через дорогу. Через подтопленный участок дороги смогла проехать спецтехника. В соцсетях сообщается, что подтопленная дорога — единственная в Усть-Уйском. Глава Целинного округа Петр Скоробогатов ранее сообщил о подготовке к разливу реки Уй. Мост в Усть-Уйском укреплен, уровень воды в реке растет, но угрозы нет. В районе сделаны запасы продуктов, медикаментов и топлива. Также готова пожарная техника и будет открыт дополнительный пожарный пост в деревне Красный Октябрь. Дорогу к деревне уже проверили и скоро начнут ремонт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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